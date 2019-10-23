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"Lexus Electrified": компания представила электрическую концепцию LF-30

"Lexus Electrified": компания представила электрическую концепцию LF-30
17:54 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: twitter

Компания Lexus представляет мировую премьеру электрифицированной концепции LF-30 со своим видением будущей электрификации.

В своих постоянных усилиях по предложению инновационных и удивительных впечатлений компания Lexus представила свое видение «Lexus Electrified» для грядущего поколения электромобилей.

Хедлайнером этого момента стал дебют Lexus LF-30 Electrified Concept, мировая премьера которого состоялась на 46-м Токийском автосалоне в 2019 году.

Представленная сегодня концепция "Lexus Electrified" нацелена на фундаментальный скачок в производительности, управляемости, управлении и удовольствии водителя — даже при том, что мобильность в нашем обществе продолжает меняться с автономным вождением и электрификацией автомобиля.

Создавая оригинальное удовольствие от вождения, Lexus разрабатывает новые передовые системы контроля осанки и другие технологии электрификации для дальнейшего развития удовольствия от вождения и для фундаментальной трансформации сущности роскошных автомобилей будущего.

С этой целью Lexus опирается на уроки, извлеченные при разработке основных технологий, используемых в популярной линейке бензиново-электрических гибридов Lexus, включая управление батареями, модули управления питанием и электродвигатели.

В частности, технология Lexus Electrified обеспечивает интегрированное управление силовой установкой, рулевым управлением, подвеской и тормозами, реализуя максимальный потенциал технологии управления двигателем, культивируемой в HV.

С помощью этой технологии можно контролировать движущую силу для обеспечения идеального комфорта в соответствии с развитием любой ситуации.

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Для достижения этой цели Lexus планирует представить свой первый BEV в ноябре 2019 года, расширяя ответ на потребности различных регионов мира, включая разработку HEV, PHEV, BEV и FCEV. Двигаясь вперед после этого, Lexus планирует расширить свою линейку электромобилей, выпустив первый Lexus PHEV и новую выделенную платформу BEV в начале следующего десятилетия.

К 2025 году Lexus будет иметь в наличии электрифицированные версии всех моделей автомобилей Lexus, стремясь к тому, чтобы их продажи опережали продажи моделей автомобилей с традиционным двигателем внутреннего сгорания.

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Автомобиль, Автомобили, Lexus, Авто, Lexus LF-30 Electrified Concept, Lexus LF-30.
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