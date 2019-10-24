Скачать
Четверг, 24.10.2019
Загороднюк в штаб-квартире НАТО обсудит ситуацию в Афганистане
Загороднюк в штаб-квартире НАТО обсудит ситуацию в Афганистане
Дубилет ответил всем "тем, кто все же верит в старую добрую бумагу"
Дубилет ответил всем "тем, кто все же верит в старую добрую бумагу"
Букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы Динамо - Копенгаген
Букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы Динамо - Копенгаген
Китайский зонд Чанъэ-4 возобновил работу на Луне
Китайский зонд Чанъэ-4 возобновил работу на Луне

Появилось первое фото нового BMW 4 серии

Смотрите фото (3)
Появилось первое фото нового BMW 4 серии
11:39 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

И пусть на фото не удалось рассмотреть весь дизайн автомобиля, главная его особенность попала на изображение.

Накануне в Сети появилась первая фотография второго поколения BMW 4 серии. 

Снимок появился в аккаунте одной из социальных сетей. 

Решетка радиатора получила еще более интересное исполнение, чем на концепт-каре – она выглядит очень массивной и объемной.

Также интересным выглядит дизайн с условным разделением ее на две части, что вместе с ее габаритами придает автомобилю стиль спорткаров 20-ого века.

После смены поколения BMW 4-Series получит больше отличий от классической "трешки" - речь здесь идет не только о дизайне радиаторной решетки, но еще и об оптике в стиле купе 8-Series, а также эксклюзивной цветовой гамме.

В Токио представили универсальный Mitsubishi MI-TECH (Фото)

Попавший на фото автомобиль скорее всего сделан в исполнении M440i xDrive. Такой вывод можно сделать по массивным воздухозаборникам переднего бампера. Широкой публике новый автомобиль покажут не раньше следующего года.

Как утверждают источники, премьера начнется с версии M440i xDrive, после чего свет увидит уже "заряженная" версия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

BMW, Автомобили, Авто, Новинки авто, BMW 4 серии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ракицкий забил шикарный гол в Лиге чемпионов (Видео)
02 Первый прошел: нардепа Качуру протестировали на детекторе лжи (Видео)
03 Суд обязал Госдеп обнародовать документы по Украине
04 Назван овощ, который поможет быстро поправить зрение
05 В Минобороне рассказали, как на оккупированный Донбасс заходит спецназ РФ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября
Результаты и видеообзоры матчей Лиги чемпионов 23 октября
США покидают Парижское соглашение по климату
США покидают Парижское соглашение по климату
Наслаждаемся остатками &quot;бабьего лета&quot;: прогноз погоды на сегодня
Остатки "бабьего лета": прогноз погоды на сегодня
&quot;Танцы со звездами 2019&quot;: MARUV станет ведущей 10 выпуска (Фото)
"Танцы со звездами 2019": MARUV станет ведущей 10 выпуска (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь