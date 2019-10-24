Появилось первое фото нового BMW 4 серии

Накануне в Сети появилась первая фотография второго поколения BMW 4 серии.
Снимок появился в аккаунте одной из социальных сетей.
Решетка радиатора получила еще более интересное исполнение, чем на концепт-каре – она выглядит очень массивной и объемной.
Также интересным выглядит дизайн с условным разделением ее на две части, что вместе с ее габаритами придает автомобилю стиль спорткаров 20-ого века.
После смены поколения BMW 4-Series получит больше отличий от классической "трешки" - речь здесь идет не только о дизайне радиаторной решетки, но еще и об оптике в стиле купе 8-Series, а также эксклюзивной цветовой гамме.
Попавший на фото автомобиль скорее всего сделан в исполнении M440i xDrive. Такой вывод можно сделать по массивным воздухозаборникам переднего бампера. Широкой публике новый автомобиль покажут не раньше следующего года.
Как утверждают источники, премьера начнется с версии M440i xDrive, после чего свет увидит уже "заряженная" версия.