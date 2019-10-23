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Среда, 23.10.2019
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В Токио представили универсальный Mitsubishi MI-TECH (Фото)
В Токио представили универсальный Mitsubishi MI-TECH (Фото)

В Токио представили универсальный Mitsubishi MI-TECH (Фото)

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В Токио представили универсальный Mitsubishi MI-TECH (Фото)
20:31 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новинка - это не просто кроссовер с открытым верхом, как предполагалось прежде, а фактически полноценный багги.

Mitsubishi MI-TECH обладает гипертрофированными пропорциями и большими легкосплавными дисками с низкопрофильной резиной.

Производитель уделяет внимание интересному факту: передняя и задняя оптика имеют одинаковую форму, фары и фонари выполнены в виде буквы Т. При этом все еще остается загадкой предназначение инсталляции, расположенной позади сидений и напоминающей вентиляторы.

В прототипе применили гибридный силовой агрегат новой генерации, отличающийся меньшими габаритами, чем тот, который устанавливается на нынешние гибридные модели марки, в частности, Outlander PHEV.

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Концепт-кар имеет четыре электродвигателя, которые установлены по одному на каждое колесо.

Следует подчеркнуть, что гибридный агрегат будет включать в себя не традиционный бензиновый ДВС, а микротурбину, способную использовать дизель, топливо, керосин и спирт, это должно обеспечить большую гибкость.

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В настоящее время трудно сказать, на самом ли деле подобные технические характеристики в результате дойдут до массовых машин.

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Токио, Mitsubishi, Авто, MI-TECH, Mitsubishi MI-TECH.
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