Невероятно крутой дом на колесах VisionVenture (Фото)

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"Основным источником вдохновения для этого проекта было сообщество отдыхающих, которое дало нам новый импульс своими творческими идеями и преобразованиями", - сказал президент Hymer Кристиан Бауэр в подготовленном заявлении.

Компания Hymer заключила партнерское соглашение с BASF для создания концептуального крошечного дома на колесах - VisionVenture.