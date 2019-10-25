Невероятно крутой дом на колесах VisionVenture (Фото)

"Основным источником вдохновения для этого проекта было сообщество отдыхающих, которое дало нам новый импульс своими творческими идеями и преобразованиями", - сказал президент Hymer Кристиан Бауэр в подготовленном заявлении.
Компания Hymer заключила партнерское соглашение с BASF для создания концептуального крошечного дома на колесах - VisionVenture.
Дом построен на шасси Mercedes-Benz Sprinter.
По словам Хаймера, немецкая химическая компания BASF с самопровозглашенным акцентом на экологичность предоставила более 20 материалов для дома, в том числе краски, "высокопрочные пластики" и шифер.
В доме сохранились двери, фары и решетка радиатора Sprinter.
Тем не менее, ветровое стекло, передняя стойка, капот и потолочный светильник были переработаны.
Части дома, в том числе панель колесной арки, были изготовлены с использованием 3D-печати, которая, по словам Хаймера, придает деталям "прочное качество".
Хаймер сказал, что краска поддерживает как температуру поверхности автомобиля и салона, более прохладную, чем обычно.
Лестница со светодиодной подсветкой также имеет дополнительное внутреннее пространство для хранения.
Интерьер дома Sprinter включает в себя внутренний дворик с выдвижным электрическим барбекю, кухню, спальню, ванную комнату и гостиную, которая одновременно служит офисным помещением.
Многочисленные украшения в доме многоцелевые. Например, настенное покрытие было спроектировано как "рельсовая система", которая позволяет подвесить хранилище или украшение, а лампа может быть перемещена и служит в качестве светильника для внутреннего освещения, потолочного освещения и подвесного светильника, сказал Хаймер.
Боковая стенка ванной раскрывается, чтобы убрать раковину.
Это оставляет больше места для душа с функцией тропического душа.
Хаймер сказал, что концепт-кар показывает, как может выглядеть путешествие к 2025 году.