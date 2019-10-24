Представлен новый минивэн Toyota GranAce

Разработчики значительно улучшили уровень комфорта, чтобы подчеркнуть класс нового авто.

Накануне на Токийском автосалоне прошла громкая премьера нового роскошного минивэна Toyota GranAce.

Автомобиль выполнен на базе популярного Toyota HiAce, однако в новинке используются самые качественные материалы.

Длина кузова составляет 5,3 метра, а высота минивэна всего 3 см не дотянула до 2-х метровой отметки. В интерьере салона панели выполнены в дизайне "под дерево", как это делают в максимальных комплектациях Toyota Camry. Также в глаза бросается отделка сидений из кожи высокого качества.

В стандартной комплектации доступны три ряда кресел на 6 мест, но за доплату возможна установка четвертого ряда.

Экстерьер автомобиля дополнен специальным металлизированным декором для придания блеска дизайну. Уже в базовую комплектацию нового GranAce входят адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения с функцией распознавания велосипедистов и пешеходов, а также продвинутая мультимедийная система.

Под капотом автомобиля находится дизельный силовой агрегат объемом 2,8-литра с отдачей 163 л.с. В тандеме с двигателем работает АКПП на 6 ступеней.