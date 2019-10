Porsche спроектирует звездный корабль для Star Wars (Фото)

Такая идея вполне закономерна, поскольку "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" и Porsche Taycan дебютируют в Америке в конце декабря текущего года.

Ранее в этом месяце появилась информация о том, что Porsche и киностудия Lucasfilm будут сотрудничать при создании нового фильма "Звездные войны: Восстание Скайуокера".

По данным представителей Porsche, разработчики спортивного электрического седана и франшизы "Звездные войны" собираются вместе создать космический корабль, который "будет играть важную роль в галактике Звездных войн".

Креативный директор Lucasfilm Дуг Чанг отметил, что дизайн будет состоять из элементов звездных кораблей X-wing, Y-wing и U-wing из фильмов Star Wars в комплексе с частями дизайна Taycan.

Перед разработчиками стоит конкретная задача: модель должна иметь 2 входа спереди, массивную заднюю грузовую дверь и место для двух пилотов и максимум 5 членов экипажа. Корабль может получить от 2 до 4 двигателей.

Звездолет будет показан на премьере "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" в декабре вместе с собственным "космическим кораблем" Porsche - электрокаром Taycan 2020 года.

Star Wars will have a new starship, thanks to Porsche – Roadshow https://t.co/HDLDOd3Hws pic.twitter.com/Pd1pjwzuaJ

— (@kscicciu) 23 октября 2019 г.