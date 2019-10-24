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Porsche спроектирует звездный корабль для Star Wars (Фото)

Porsche спроектирует звездный корабль для Star Wars (Фото)
16:35 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Немецкий автопроизводитель и создатели вселенной Star Wars объединяются для создания вдохновленного электрокаром Porsche Taycan звездолета.

Такая идея вполне закономерна, поскольку "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" и Porsche Taycan дебютируют в Америке в конце декабря текущего года.

Ранее в этом месяце появилась информация о том, что Porsche и киностудия Lucasfilm будут сотрудничать при создании нового фильма "Звездные войны: Восстание Скайуокера".

По данным представителей Porsche, разработчики спортивного электрического седана и франшизы "Звездные войны" собираются вместе создать космический корабль, который "будет играть важную роль в галактике Звездных войн". 

Креативный директор Lucasfilm Дуг Чанг отметил, что дизайн будет состоять из элементов звездных кораблей X-wing, Y-wing и U-wing из фильмов Star Wars в комплексе с частями дизайна Taycan.

Перед разработчиками стоит конкретная задача: модель должна иметь 2 входа спереди, массивную заднюю грузовую дверь и место для двух пилотов и максимум 5 членов экипажа. Корабль может получить от 2 до 4 двигателей.

Звездолет будет показан на премьере "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" в декабре вместе с собственным "космическим кораблем" Porsche - электрокаром Taycan 2020 года.

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В случае, если вы не знали, первый слог Taycan произносится точно так же, как "TIE" в истребителе TIE, который представляет собой одноместный космический корабль, который в значительной степени сигнализирует о надвигающейся гибели Имперского флота.

Начало продаж Taycan запланировано на начало сентября, а поставки в США начнутся в конце года, как раз к премьере.

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Автомобиль, Porsche, Авто, Новинка, Star Wars, Porsche Taycan.
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