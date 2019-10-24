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Компания Skoda показала дизайн серийного купе-кроссовера Kamiq GT

Компания Skoda показала дизайн серийного купе-кроссовера Kamiq GT
21:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Skoda опубликовала эскизы Kamiq GT – купеобразной версии кроссовера Kamiq.

Правда, не новейшего европейского, на платформе MQB, а китайской модели, которую выпустили весной 2018 года специально для локального рынка.

Как и базовый китайский Skoda Kamiq, GT-модификация построена на древней архитектуре PQ. Длина автомобиля составляет 4409 мм, ширина – 1781 мм, расстояние между осями – 2610 мм.

В движение кросс-купе приводит тот же 1,5-литровый 110-сильный атмосферник. Подробности станут известны 4 ноября, когда состоится премьера.

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Год назад "Шкода" представила свой первый купеобразный кроссовер – Kodiaq GT. Он базируется на глобальном "Кадьяке", но продается тоже только в Китае.

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Автомобиль, Skoda, Авто, Новинки, Машина, KAMIQ, Kamiq GT.
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