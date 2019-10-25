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Компания Renault представила электрокары на водородном топливе

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Компания Renault представила электрокары на водородном топливе
08:50 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Модификация Hydrogen имеет специальный бак для водородного топлива, которое позволяет брать дополнительную энергию для заряда батареи.

Две новые коммерческие модели — фургоны Kangoo Z. E. и Master Z. E. — с двигателями на водородном топливе представила французская компания Renault. 

Водородное топливо увеличит запас хода Renault Master Z. E. со 120 до 350 километров. Дальность хода модели Renault Kangoo Z. E. при использовании нового топлива увеличивается на 40 километров — с 230 до 370. 

Новый водородный генератор способен выдавать около 10 кВт. Отмечается, что заправка баллонов с водородом происходит всего за 5–10 минут. Производитель отмечает, что масса Master Z. E. Hydrogen увеличилась на 200 килограммов (Kangoo Z. E. Hydrogen — на 110 кг) из-за установки водородных баллонов и электрогенератора.

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Первым фургоном, который появится у официальных дилеров, будет Kangoo Z. E. Hydrogen — модель будет доступна к заказу во Франции уже к декабрю нынешнего года, стоимость электромобиля будет составлять 48 300 евро. Старт продаж модели Master Z. E Hydrogen запланирован на первые месяцы 2020 года.

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Топливо, Renault, Автомобили, Авто, Новинки авто, Водородное топливо, Электрокары.
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