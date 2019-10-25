Когда состоится дебют электрического кроссовера Ford на базе Mustang

Это будет первый "самостоятельный" электрокар марки, поскольку раньше Ford выпускал электрические версии существующих моделей.

Электрический кросс от Ford в стиле Ford Mustang обещают презентовать 17 ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе.

В свое время в Сети тиражировалась информация, что Ford возродит Mustang Mach 1 в качестве электрического кроссовера.

Эту идею поклонники марки восприняли в штыки, после чего марка решила еще поработать над именем, а вот саму концепцию сохранила. О том, что будет представлять из себя новинка, нам рассказывает короткий видеотизер.

Ролик, опубликованный на YouTube-канале марки, демонстрирует нам крупные планы глиняной модели в натуральную величину, а также процесс создания эскиза будущего электрокросса. На тизере для европейских подразделений марки мы видим число 18 – всему виной разница во времени.

О новинке пока известно крайне мало. Серийный SUV выполнят в духе "Мустанга", а его запуск состоится уже в 2020-ом. Без подзарядки авто сможет преодолеть 480 километров. Предполагается, что "зеленую" новинку назовут Ford Mach-E. Но официального подтверждения эта информация пока не получила.

Конкретных прайсов тоже нет, но в Ford уверены, что ничего похожего с такими характеристиками на рынке за предложенную цену не будет.