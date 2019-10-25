С изюминкой: Mazda презентовала первый электрокар

Mazda представила на автосалоне в Токио свой первый серийный электромобиль – кроссовер MX-30.

Он уже доступен для заказа в европейских дилерских центрах бренда. Габариты новинки – 4395x1795x1 570 мм, колесная база – 2655 мм.

Характерной особенностью дизайна стали маленькие задние двери, которые открываются только после передних, распахиваясь против хода движения. Салон отделан искусственной кожей, пробковым деревом вторичной переработки и "тканью" из переработанного полиэтилена.

По шасси MX-30 схож с новой Mazda3: спереди – "макферсоны", сзади – торсионная балка. Информация по силовой установке пока раскрыта не вся. Подтверждено, что электрокар получил батарею на 35,5 киловатт-часа, полного заряда которой хватает на скромные по современным меркам 200 км пробега.

В "Мазде" явно не хотели делать машину слишком тяжелой, в качестве оправдания же заявил, что среднесуточный пробег личного авто в Европе составляет всего 48 км.

Характеристики вращающего переднюю ось синхронного электромотора не раскрываются, но у прототипов они составляли 143 л.с. и 265 Нм. А еще Mazda MX-30 получил систему контроля тяги G-Vectoring Control (GVC), адаптированную для электропривода (e-GVC).

Фактические продажи электрокара начнутся в следующем году.