Только хардкор: Nissan представила свой хэтчбек Note Nismo (Фото)

Компания Nissan представила на Токийском автосалоне модель Note Nismo.

Nissan Note не вышел на внутренний рынок, поскольку позиционируется как малогабаритный хэтчбек, несколько отличающийся от традиционного - общая высота кузова автомобиля настолько высока, что он больше напоминает короткий MPV.

Конечно, Nissan Note был доступен некоторое время, поэтому версия Nismo основана на модифицированной модели Note. Большие декоративные накладки на решетку также доказывают, что в Nissan Note используется последний язык дизайна V-motion Nissan. Однако декоративная полоса синего цвета, а не хромированная, как у всего семейства, подчеркивает электрическую природу хэтчбека.

Синие декоративные полоски соединены со светодиодами внутри затемненных фар, образуя узнаваемую переднюю часть. Точечные матричные светодиодные дневные ходовые огни Nismo расположены в зоне традиционных противотуманных фар. Черные и красные декоративные полосы украшают обновленный бампер.

Боковые юбки автомобиля слегка увеличены, по сравнению с обычной версией. Использование черного и красного цветов напоминает тени для век и карандаш для глаз на портрете девушки. Двухцветный "ободок" подчеркивает контур и добавляет матовую текстуру темной части автомобиля, которая будет отлично играть на солнце во время поворота.

Задняя часть автомобиля более агрессивная, огромный диффузор заменен на задний противотуманный фонарь, а выхлопная труба уменьшилась в диаметре, однако этого достаточно для электрифицированного автомобиля от подразделения Nissan Nismo. Интерьер может похвастаться передними спортивными сиденьями ковшеобразной формы от Recaro и рулевым колесом с алькантарой и красной строчкой.