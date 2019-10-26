Эксклюзивные снимки: как будет выглядеть Maserati Alfieri

Ожидается, что новый спорткар Maserati Alfieri будет показан на Женевском автосалоне 5 марта 2020 года.

Стало известно о том, что производственные линии GranTurismo и Grancabrio в Модене уже к концу этого года будут переоборудованы для производства нового купе. К сожалению, на данный момент компания Maserati предоставила крайне моло информации о Alfieri.

Дизайнеры на основе имеющихся данных решили представить, как могла бы выглядеть новинка. Художники черпали вдохновение из концепции, представленной в 2014 году.

По сравнению с концептом 2014 года, версия, представленная дизайнерами более похожа на дорожную модель. Художники добавили некоторые декоративные элементы на нижнюю кромку дверей и переработали переднюю оптику добавив светодиодные блоки.

Изменения коснулись и колесных дисков, которые лишились необычных синих деталей, растянутых от ступицы до обода. Рендерная версия получила классические пятиспицевые диски и крупные зеркала заднего вида.

Представители компании Maserati заявляют, что Alfieri может выйти под другим названием в 2020 году. Изначально появится автомобиль в кузове купе, а через год ожидается появление и кабриолета. Данная модель станет ключевой во время повторного запуска завода в Модене, Италия.

Более подробная информация о новом автомобиле Maserati должна появиться ближе к выставке на Женевском автосалоне в 2020 году.