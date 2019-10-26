Купе Jaguar ускоряется до 100 км/ч за 2 секунды (Видео)

Молодые дизайнеры "Ягуара" создали виртуальный спорткар для гоночного симулятора Gran Turismo Sport – Vision Gran Turismo Coupé.

Новинка станет доступна для загрузки в конце ноября, при этом впервые она примет участие в соревнованиях в рамках последнего этапа мирового тура Gran Turismo от Sony, который пройдет в этот уикенд в рамках автосалона в Токио.

Дизайн Jaguar Vision Gran Turismo Coupé вдохновлен классическими гоночными "Ягуарами" прошлых лет. Так, передние крылья являются отсылкой к C-Type, общий силуэт кузова – к D-Type, а оформление салона – к E-Type.

Технической же базой при "разработке" автомобиля стали знания, полученные при создании современных гоночных электрокаров – "электроформульного" болида I-Type и монокубкового кроссовера I-Pace eTROPHY.

Предполагается, что спорткар получил монокок из углеволокна и алюминиевых сплавов. Масса в 1400 кг идеально распределяется по осям. Силовая установка выдает 1020 л.с. и 1200 Нм и позволяет развить 100 км/ч менее чем за 2 секунды – то есть на уровне вполне реального, хотя еще не запущенного в производство гиперкара Rimac C_Two.

Среди прочего, купе получило умный помощник под названием KITT-E, основанный на технологии искусственного интеллекта.