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Суббота, 26.10.2019
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Купе Jaguar ускоряется до 100 км/ч за 2 секунды (Видео)

Купе Jaguar ускоряется до 100 км/ч за 2 секунды (Видео)
18:12 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Молодые дизайнеры "Ягуара" создали виртуальный спорткар для гоночного симулятора Gran Turismo Sport – Vision Gran Turismo Coupé.

Новинка станет доступна для загрузки в конце ноября, при этом впервые она примет участие в соревнованиях в рамках последнего этапа мирового тура Gran Turismo от Sony, который пройдет в этот уикенд в рамках автосалона в Токио.

Дизайн Jaguar Vision Gran Turismo Coupé вдохновлен классическими гоночными "Ягуарами" прошлых лет. Так, передние крылья являются отсылкой к C-Type, общий силуэт кузова – к D-Type, а оформление салона – к E-Type.

Технической же базой при "разработке" автомобиля стали знания, полученные при создании современных гоночных электрокаров – "электроформульного" болида I-Type и монокубкового кроссовера I-Pace eTROPHY.

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Предполагается, что спорткар получил монокок из углеволокна и алюминиевых сплавов. Масса в 1400 кг идеально распределяется по осям. Силовая установка выдает 1020 л.с. и 1200 Нм и позволяет развить 100 км/ч менее чем за 2 секунды – то есть на уровне вполне реального, хотя еще не запущенного в производство гиперкара Rimac C_Two.

Среди прочего, купе получило умный помощник под названием KITT-E, основанный на технологии искусственного интеллекта.

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Великобритания, Инвестиции, Jaguar, Электромобили, Vision Gran Turismo Coupé, Гоночное авто.
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