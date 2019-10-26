На заводе Tesla в Шанхае начался выпуск электромобилей

Завод Tesla в Шанхае, строительство которого заняло менее 10 месяцев, досрочно начал пробное производство.

В компании Tesla сообщили, что на шанхайском заводе весь процесс производства автомобилей будет экспериментальным, начиная с прокраски и заканчивая общей сборкой.

Строительство завода обошлось примерно на 65% дешевле, чем производственного объекта Модели 3 /Model 3/ в США.

"Китай на сегодняшний день является крупнейшим рынком для легковых автомобилей среднего размера премиум-класса. Учитывая, что Model 3 по цене сопоставима с бензиновыми легковыми автомобилями среднего размера, мы считаем, что Китай может стать крупнейшим рынком для Model 3", - говорится в отчете компании.

Напомним, строительство шанхайского завода Tesla - крупнейшего производственного проекта с участием иноинвестиций в Шанхае, началось в январе этого года.