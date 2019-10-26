Новый кроссовер Geely Atlas: оценка эксперта

Одним из таких является современный кроссовер Geely Atlas.

О подробных его характеристиках рассказал эксперт. Судя по внешности "Атласа" сложно сказать, что он родом из Поднебесной, так как дизайн автомобиля напоминает скорее европейские марки.

Благодаря совместным усилиям дизайнеров из США, Испании, Швеции и Китая, кроссовер получился стильным и в меру брутальным.

Салон нового Geely Atlas отличается от многих китайских моделей тем, что производитель взял элементы от разных европейских конкурентов, при этом не забывая о качестве сборки используемых материалов.

Приборная панель представляет собой электронный 7-дюймовый дисплей. Мультимедийная система оснащена сенсорным экраном с возможностью синхронизации мобильных устройств с помощью приложений Apple CarPlay и Android Auto.

Зарядить смартфон в дороге можно как с помощью USB-разъемов, так и беспроводной зарядки. Отмечается наличие бесключевого доступа и запуска автомобиля.

Технические характеристики нового Geely Atlas представлены шестью двигателями объемом от 2,0 до 2,4 литра, работающих в паре с АКПП и МКПП на выбор.

Стоит отметить, что "Атлас" стал первым кроссовером китайской компании оснащенный полным приводом. Оцинкованный кузов, а также качественное лакокрасочное покрытие уберегают автомобиль от нежелательной коррозии.

Проведенные краш-тесты показали, что Geely Atlas является довольно безопасным кроссовером, который набрал 17,5 балла из 18.