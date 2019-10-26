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В продажу поступил новый кроссовер DongFeng Honda X-NV (Фото)

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В продажу поступил новый кроссовер DongFeng Honda X-NV (Фото)
15:26 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Автоконцерн Хонда начал поставки на продажу нового компактного кроссовера Honda X-NV.

Официально продаваться автомобиль начнут в ноябре этого года, но в дилерские конторы уже поступили первые товарные модели и заказы на авто можно оставлять уже сейчас.

Компания изготовила два очень похожих кроссовера с разными названиями, один называется Vezel, другой XR-V. В 2018 году в Китае был представлен Honda Vezel с электрическим двигателем, это было его рабочее название, потом ему было присвоено имя Everus VE-1. На сегодняшний день компания представляет новый кроссовер с именем X-NV, который отличается зеленым исполнением. Изготовители дали новому авто имя в традиционной стилистике DongFeng Honda Siming X-NV.

Внешние особенности авто с электрическим мотором и стандартным оборудованием имеют отличительные особенности. Авто X-NV отличается оснащением световой оптики, конструкцией радиаторной решетки и бамперами. Также электрический кроссовер выделяется стильными овальными логотипами на кузове. Внутри на консоле размещается блок управления с кнопками, рычаг КПП отсутствует.

Компактный кроссовер DongFeng Honda Siming X-NV представлен следующими параметрами: длина кузова 4 метра 280 мм, ширина 1 метр 772 мм, высота 1 метр 625 мм, размер колесной базы 2 метра 610 мм. Передние стойки по типу макферсон, а задняя подвеска представлена полунезависимой балочной конструкцией. Предлагаются автомобили только с передним приводом.

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Техническое оснащение представлено электрическим двигателем с мощностью 163 л.с., что определено в эквиваленте со 120 киловаттами, крутящий момент 280 Нм. Двигатель включает в состав литий - ионную батарею мощностью 53,6 киловатта. На полной зарядке автомобиль может преодолеть расстояние 401 километр, максимальная скорость составляет 140 километрами в час. Для зарядки аккумуляторной батареи до 80 % потребуется около получаса.

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Honda, Авто, Кроссовер, DongFeng, Honda X-NV.
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