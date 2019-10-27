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Компания Porsche изобрела кресло-кровать для водителя (Фото)

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Компания Porsche изобрела кресло-кровать для водителя (Фото)
03:58 Сегодня Телеграф autoua.net

Porsche запатентовала кресло-кровать для водителя.

Компания Porsche падала несколько патентом во Всемирную организацию интеллектуальной собственности (WIPO), ранее уже прошедших регистрацию в Германии. Один из них - патент на раскладное водительское кресло с электроприводом, которое может трансформироваться в кровать.

Кресло может фиксироваться в нескольких положениях для вождения или отдыха. По всей вероятности, такие сидения компания планирует использовать в будущих беспилотниках.

Судя по изображениям, сидение откидывается таким образом, что управлять автомобилем водитель не сможет. При этом рулевое колесо и часть передней панели убираются, а вместо педалей акселерометра и тормоза предусмотрена выдвижная подставка для ног.

То, что компания запатентовала кресло-кровать, еще не означает, что технология в скором времени начнет применяться на серийных автомобилях. Возможно, патент так и останется патентом.

Напоминаем, новый, самый доступный Taycan идет по следу, проложенному версиями Turbo и Turbo S с двумя электрическими двигателями, двухскоростной трансмиссией и электрической архитектурой на 800 вольт, которая обеспечивает впечатляющую скорость зарядки.

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