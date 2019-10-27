Первый серийный электрокар от Lexus: когда ждать

Lexus в ноябре представит свой первый электрокар.

Уже через несколько недель Lexus присоединится к когорте производителей электрокаров: в ноябре компания покажет свой первый серийный электрокар. По предварительной информации, речь идет об электрической версии компактного кроссовера UX - UX-EV. Информации о технической начинке электрокара не раскрывается.

Габаритами электрокар сопоставим с базовым кроссовером Lexus UX и может проезжать на одном заряде батареи 400-500 километров. По второй версии, анонсированный дебютант может оказаться хэтчбеком в стилистике концепта LF-SA 2015 года. Местом премьеры электрического «первенца» Lexus может стать автосалон в Лос-Анджелесе или специальное мероприятие марки.

Согласно плану развития компании, в течение следующих пяти лет на рынок выйдут пять электрических моделей марки в различных сегментах. Одна из них, а также первый гибрид Lexus появится уже в начале 2020-х годов.

К середине десятилетия электрическая модификация будет у каждой модели Lexus. Благодаря этому компания рассчитывает увеличить продажи гибридов и электрокаров, чтобы в конечном итоге превзойти продажи обычных автомобилей ICE.