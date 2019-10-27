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"E-Racer": Toyota показала беспилотный спортивный электрокар (Видео)

"E-Racer": Toyota показала беспилотный спортивный электрокар (Видео)
05:02 Сегодня Телеграф autoua.net

Toyota разработала футуристический спорткар E-Racer.

На стенде японской марки в Токио представлен концепт футуристического спорткара E-Racer, который «доставит» владельца на любую гоночную трассу планеты.

Toyota E-Racer - одноместный спортивный электрокар с открытым верхом, который обещает владельцу «реальный опыт участия в гонках».

Система дополненной реальности создаст атмосферу гонки и позволит соревноваться с виртуальными соперниками на обычной дороге. Надев специальные цифровые очки, можно перенестись на любую гоночную трассу планеты или на любую гонку в истории автоспорта.

Основная идея e-Racer - постоянная персонализация. Дизайн концепта не имеет ничего общего с когда-либо созданными автомобилями Toyota. У шоу-кара нет ни крыши, ни лобового стекла, задние и передние фонари имеют характерную С-образную раму, спереди в центре лицевой панели расположен освещенный логотип, а водительское сидение и шины можно менять каждое утро в зависимости от погодных условий и настроения, также как и гоночный костюм. Благодаря сканеру фигуры новый костюм будет создан тут же.

Напоминаем, компания Nissan представила на Токийском автосалоне модель Note Nismo. Nissan Note не вышел на внутренний рынок, поскольку позиционируется как малогабаритный хэтчбек, несколько отличающийся от традиционного - общая высота кузова автомобиля настолько высока, что он больше напоминает короткий MPV.

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Автомобиль, Toyota, Авто, Машина, Toyota E-Racer.
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