Yamaha отказалась от выпуска собственного авто

Руководство Yamaha решило закрыть все проекты по разработке собственного автомобиля.

Компания Yamaha заморозила все проекты разработки собственного легкового автомобиля. По информации Autocar, причиной отказа от автомобильного направления стала высокая конкуренция. Как заявил президент Yamaha Ешихиро Хидака, специалисты компании «не смогли найти способ разработать автомобиль, который бы выделялся среди конкурентов».

«Спортивный автомобиль (спорткупе Sports Ride Concept, прим. ред.), в частности, очень понравился нам как энтузиастам, но рынок особенно труден. Теперь мы видим другие возможности», - сказал Хидака.

«Добро» производству серийных автомобилей руководство Yamaha дало в 2015 году. Построить новое автосборочное предприятие в Европе и наладить массовое производство автомобилей компания планировала к 2020 году. На новом заводе, в строительство которого предполагалось вложить «десятки миллиардов йен», должны были выпускать две серийные модификации концепта компакт-кара Motiv, представленного на Токийском автосалоне в 2013 году. В Европе двухместны электрокар с 33-сильным электромотором и запасом хода в 161 км должен был составить конкуренцию Smart. Дизайн компакта разрабатывал британец Гордон Мюррей, известный благодаря знаменитому суперкару McLaren F1.

В 2015 году на автосалоне в Токио компания Yamaha представила прототип автомобиля Sports Ride Concept. Купе массой 750 кг было изготовлено по запатентованной технологии iSream того же Гордона Мюррея: заранее изготовленные компоненты устанавливают на шасси. Это позволяет создавать на одной «тележке» автомобили различных классов и размеров.

В 2017 году Yamaha привезла на Токийский автосалон концепт пикапа-внедорожника Cross Hub. Шоу-кар позиционировался в качестве автомобиля для активного отдыха. Одной из особенностей прототипа была четырехместная кабина с необычной конфигурацией сидений: водительское установлено впереди и по центру, за ним - два пассажирских сидения, как McLaren F1, четвертое - в задней части пикапа.

Как заявил представитель Yamaha Наото Хори на проходящем в эти дни автосалоне в Токио, вместо разработки всех этих проектов компания сосредоточится на более мелких концепциях мобильности, например, таких как велосипед.