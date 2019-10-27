Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
Стрельба в Харькове: состояние пострадавшего мужчины стабильное
Стрельба в Харькове: состояние пострадавшего мужчины стабильное
"Пора переводить часы": Украина перешла на зимнее время
"Пора переводить часы": Украина перешла на зимнее время
Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
Серийный бомбардир: Левандовски приносит Баварии победу, а себе - рекорд
Рецепт дня: сырные палочки из моцареллы
Рецепт дня: сырные палочки из моцареллы

Yamaha отказалась от выпуска собственного авто

Yamaha отказалась от выпуска собственного авто
05:13 Сегодня Телеграф autoua.net Фото: Twitter

Руководство Yamaha решило закрыть все проекты по разработке собственного автомобиля.

Компания Yamaha заморозила все проекты разработки собственного легкового автомобиля. По информации Autocar, причиной отказа от автомобильного направления стала высокая конкуренция. Как заявил президент Yamaha Ешихиро Хидака, специалисты компании «не смогли найти способ разработать автомобиль, который бы выделялся среди конкурентов».

«Спортивный автомобиль (спорткупе Sports Ride Concept, прим. ред.), в частности, очень понравился нам как энтузиастам, но рынок особенно труден. Теперь мы видим другие возможности», - сказал Хидака.

«Добро» производству серийных автомобилей руководство Yamaha дало в 2015 году. Построить новое автосборочное предприятие в Европе и наладить массовое производство автомобилей компания планировала к 2020 году. На новом заводе, в строительство которого предполагалось вложить «десятки миллиардов йен», должны были выпускать две серийные модификации концепта компакт-кара Motiv, представленного на Токийском автосалоне в 2013 году. В Европе двухместны электрокар с 33-сильным электромотором и запасом хода в 161 км должен был составить конкуренцию Smart. Дизайн компакта разрабатывал британец Гордон Мюррей, известный благодаря знаменитому суперкару McLaren F1.

В 2015 году на автосалоне в Токио компания Yamaha представила прототип автомобиля Sports Ride Concept. Купе массой 750 кг было изготовлено по запатентованной технологии iSream того же Гордона Мюррея: заранее изготовленные компоненты устанавливают на шасси. Это позволяет создавать на одной «тележке» автомобили различных классов и размеров.

Huawei не будут выпускать собственные автомобили

В 2017 году Yamaha привезла на Токийский автосалон концепт пикапа-внедорожника Cross Hub. Шоу-кар позиционировался в качестве автомобиля для активного отдыха. Одной из особенностей прототипа была четырехместная кабина с необычной конфигурацией сидений: водительское установлено впереди и по центру, за ним - два пассажирских сидения, как McLaren F1, четвертое - в задней части пикапа.

Как заявил представитель Yamaha Наото Хори на проходящем в эти дни автосалоне в Токио, вместо разработки всех этих проектов компания сосредоточится на более мелких концепциях мобильности, например, таких как велосипед.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобиль, Авто, Машина, Yamaha, Sports Ride Concept.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине могут снизить возраст призыва в армию
02 Зеленский после визита в Золотое: Все хотят мира, все готовы к разведению войск
03 Климпуш-Цинцадзе о "поправках Геруса": Мы делаем себя уязвимыми к очередному влиянию РФ
04 Пигментация кожи: причины и способы борьбы
05 Гороскоп на завтра, 27 октября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Ираке: число жертв перевалило за 60
Протесты в Ираке: число жертв перевалило за 60
Цена акций Twitter снизилась на 20%
Цена акций Twitter снизилась на 20%
Компания SkyUp запустила новый рейс из Львова в Шарджу
Компания SkyUp запустила новый рейс из Львова в Шарджу
Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь