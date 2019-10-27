Инженеры Porsche провели первый тест-драйв электрического Taycan Cross Turismo (Видео)

На немецкой гоночной трассе Нюрбургринг был замечен прототип полностью электрического Porsche Taycan Cross Turismo.

Porsche Taycan является очень важной моделью для немецкого бренда. Помимо того, что это первый полностью электрическая модель за всю историю автопроизводителя, новинка также является высокопроизводительным спортивным электромобилем, который уже установил новый рекорд немецкой трассы Нюрбургринг среди электромобилей.

Отмечу, что американская компания Tesla, похоже, почувствовала угрозу быть свергнутой с пьедестала самого быстрого электромобиля, что видно из серии недавний заездов седана Model S на том же Нюрбургринге.

Но ребята из Porsche по всей видимости не собираются ограничиваться презентацией электроседана Taycan. Штутгартский автопроизводитель планирует представить и другие версии своей новинки. В частности, бренд готовит Taycan Cross Turismo - ту же самую модель, только в кузове универсал. Прототип последнего был замечен на гоночной трассе.

Как вы могли видеть на видео в верхней части этой страницы, прототип Taycan Cross Turismo очень быстро гоняет по Нюрбургрингу, что заставляет нас задуматься о том, что же находится у него под капотом.

Taycan Cross Turismo получил типичную маскировку, которой инженеры немецкого бренда покрывают тестовые образцы своих новых моделей - черные ленты находятся на кузове, на фарах. Конечно, комично установленные фальшивые патрубки выхлопной системы Porsche также присутствуют, но отсутствие звуков выхлопных газов и желтая круглая наклейка на заднем ветровом стекле говорят сами за себя.

В настоящее время информация о универсале Taycan Cross Turismo довольно скудна, за исключением того, что мы увидим серийную версию новинки в следующем году.