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Кабриолет Cadillac ATS-V продается за бешеные деньги

Кабриолет Cadillac ATS-V продается за бешеные деньги
16:20 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

В Иллинойсе (США), дилерский центр американского бренда продает "заряженный" ATS-V в кузове кабриолет.

Высокопроизводительная версия компактного спортивного седана/купе Cadillac ATS-V была довольно неплохой попыткой американского бренда обогнать баварский BMW M3 в борьбе за потребителей и вывести таким образом Cadillac на роль лидера на рынке роскошных седанов с дополнительной мощностью.

Хотя ATS-V и был великолепен в управлении и обладал неплохим потенциалом, он так и не смог стать успешней "заряженного" BMW M3/M4 и был быстро забыт.

Дилерский центр Cadillac в Иллинойсе (США) считает, что этот единственный в своем роде ATS-V в кузове кабриолет достоин нашего внимания.

Цена на этот автомобиль составляет 100 000 долларов. Цена формируется следующим образом – вы платите 80 000 долларов собственно за сам автомобиль, и еще 20 000 долларов за то, чтобы сделать из него кабриолет.

Согласен, это дороговато, даже слишком, но зато вы будете владельцем единственного в мире ATS-V с открытой крышей.

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Как сообщают создатели сего чуда (проектированием занимались ребята из автобусной компании Convertible Builders LLC во Флориде, США), машина использует крышу с очень прочной конструкцией, полнофункциональные четверть окна и усиленное шасси. 

Создания этого исполнения модели ATS-V не было простой работой – она потребовала много денежных и временных затрат. Требовалось кропотливое проектирование, чтобы сделать автомобиль полностью функциональным и при этом безопасным.

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Cadillac, Авто, Новинки, Cadillac ATS-V.
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