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У гиперкара McLaren P1 появились колеса из титана и углеродного волокна (Видео)

У гиперкара McLaren P1 появились колеса из титана и углеродного волокна (Видео)
19:37 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

McLaren P1 является одним из тех автомобилей, которые с первых секунд своего появления приковывают к себе взгляды абсолютно всех людей.

Калифорнийский производитель колесных дисков – компания HRE, специально создал титановые колеса для английского гиперкара. Примечательно, что эти диски были распечатаны на 3D-принтере.

Они оказались не только легче, чем те, которые получаются при обычном способе производства, но и выглядят в несколько раз лучше. 

Технологии 3D-печати обладают безграничным потенциалом, и диски HRE HRE3D + являются примером того, насколько прогрессивной стала эта технология. 

Вы только задумайтесь - вместо того, чтобы распечатать что-нибудь простенькое, вроде пресс-папье для вашего стола из дешевого пластика, можно создавать невероятные шедевры из такого прочного материала, как титан. 3D-печать имеет бесконечное применение в автомобильной индустрии, и 3D-колеса HRE - это только начало.

Получившиеся колеса HRE3D + весят всего 9 кг каждый. Более легкие колеса также помогают вашему автомобилю чувствовать себя более проворным на дороге, что улучшают общее впечатление от вождения.

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Когда компания HRE впервые представила свои революционные колеса HRE3D + в мае 2019 года, весь автомобильный мир был в полном замешательстве. Нет сомнений, будущее наступило! Специалисты из HRE изготовили центр колеса из углеродного волокна, и соединили его с титановыми спицами, выполненными при помощи 3D-печати.

Сообщается, что при подобном методе изготовления колесных дисков затрачивается на 80% меньше материалов, чем при традиционной технологии ковки.

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Автомобиль, Транспорт, Суперкар, Снимки, McLaren P14.
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