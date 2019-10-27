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Произведение искусства по низкими ценам: бюджетный суперкар от Factory Five Racing

Произведение искусства по низкими ценам: бюджетный суперкар от Factory Five Racing
22:08 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Factory Five Racing предлагает то, что нравится автолюбителям - профессионально построенные суперкары по достаточно демократичным для этого класса ценам.

Ребята сделали себе имя, создавая высокопроизводительные реплики таких именитых моделей, как AC Cobra (Великобритания) – копия машины была создана на базе спортивного купе Chevy Corvette. Автомобиль свой они назвали GTM. 

Пару часов назад, компания Factory Five Racing объявила о том, что у созданного им ранее суперкара GTM будет преемник, которого покажут на предстоящей выставке SEMA, посвященной тюнингу. Мероприятие это состоится в следующем месяце.

В прошлый четверг, в прямом эфире на Facebook, ребята и Factory Five представили прототип передней и средней части своей новой модели. В качестве двигателя нового суперкара решено было использовать 9,5-литровый V12, созданный на бае мотора LS3. Мощность составляет 750 лошадиных сил, а крутящий момент равен впечатляющим 1052 Нм. 

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Шасси нового суперкара Factory Five изготовлено на базе легендарного Shelby Daytona, но оно будет длиннее своего "донора" на 22,86 сантиметра, шире на 11,43 сантиметра. Колесная база приемника Factory Five GTM составит 264 см.

Похоже, что новый суперкар Factory Five Racing получит тормозную систему Wilwood, регулируемую подвеску Koni. Корпус нового суперкара, будет сделан из углеродного волокна, что делает этот легким и мощным суперкаром.

Как мы уже упоминали, новый суперкар Factory Five будет показан на выставке SEMA в следующем месяце, но полная презентация автомобиля состоится в феврале 2020 года.

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Автомобиль, Суперкар, Авто, Новинки, Бюджетно, Factory Five Racing, Chevy Corvette.
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