Lamborghini Aventador: компания представила первый видеотизер гоночного авто (Видео)

Компания Lamborghini, а точнее ее спортивное подразделение готовится представить новую модель, построенную на базе Aventador.

Судя по новому видеотизеру, она получит кардинальные изменения в сравнении с гражданской версией.

Прежде всего изменится кузов. Вероятно, он будет полностью сделан из композитных материалов и карбонового волокна. Модель лишится оптики и получит новые аэродинамические элементы.

В дизайне кузова использовался фирменный зеленый цвет Lamborghini. Кроме того, отличительной особенностью ливреи станут крупные цифры «63» в честь года основания компании (1963 год).

Остальные детали будут выполнены из неокрашенного карбона, а некоторые элементы получат красную окантовку.

В качестве силового агрегата будет использоваться форсированный атмосферный двигатель на 6,5 литра V12. Его мощность составит 830 лошадиных сил. В паре с ним будет работать спортивная секвентальная коробка передач на шесть ступеней.

Еще одной особенностью станут тормоза от компании Brembo, а также колеса, обутые в шины Pirelli, на дисках с креплением единой центральной гайкой на ступице.

Ожидается, что модель получит название Lamborghini Aventador SVR. Премьера трекового суперкара состоится уже в 2020 году. И слухи говорят, что тираж будет ограничен всего 40 единицами.