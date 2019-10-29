Mercedes-Benz G 500 4×4² превратили в бронированный пикап

Лимитированный Mercedes-Benz G 500 4×4², выпускавшийся с 2015 по 2017 год, получил защищенную версию Enok P1.

Эксклюзивный Mercedes-Benz G 500 4×4², который выпускается с 2015 по 2017 год, обзавелся защищенным вариантом Enok P1, способным укрыть пассажиров от штурмовой винтовки и взрывных устройств.

Созданием уникального пикапа занимались Mercedes-Benz G 500 4x4 специалисты Gruma Automobile GmbH вместе с Armored Car Systems.

Эти специализированные ателье пользовались опытом создания армейских внедорожников и вдохновлялись защищенными G-Классами, которые состоят на вооружении немецких военных и особых подразделений полиции ФРГ. О классе брони G 500 4x4² не говорится, но разработчики уверяют, что машина не уступает по защищенности патрульным авто спецслужб.

В движение автомобиль приводится стандартным мотором — четырехлитровой "битурбовосьмеркой" с отдачей 421 л.с. С обновленным кузовом, стальными панелями по периметру и тяжелыми 37-дюймовыми защищенными шинами Beadlock автомобиль убавил в динамике, но конкретные цифры разгона до 100 км/ч не рассказываются. Зато роскошь салона сохранили по максимуму.

Ценник на бронированный Mercedes-Benz G 500 4x4 от Gruma не раскрывается, но внедорожник, выполненный в единственным варианте, будет стоить гораздо больше стандартной версии.