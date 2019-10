Бюджетное авто от Toyota: первые снимки модели Raize

Toyota Raize оказался почти точной копией кроссовера Daihatsu Rocky, представленного ранее на Токийском автосалоне. Они отличаются только формой бамперов и противотуманок. По габаритам Daihatsu компактнее не только Toyota CH-R, но и Hyundai Creta. Длина новинки составляет 3995 миллиметров, ширина – 1695 мм, высота – 1620 мм, размер колёсной базы – 2525 мм.

В Токио Daihatsu Rocky представлили с трёхцилиндровым литровым турбомотором мощностью 98 л.с (140 Н·м), вариатором и передним приводом. Снаряжённая масса этой версии составляет 980 килограммов. Ожидается, что модель также получит опциональную полноприводную трансмиссию.

Среди доступного оснащения для обеих моделей заявлена светодиодная оптика, комплекс активной безопасности, парктроники, однозонный климат-контроль, мультимедийная система с девятидюймовым экраном и запуск двигателя с кнопки.

Breaking! New @Toyota_India #Raize compact SUV images leaked online ahead of its global unveiling in November’19. The #ToyotaRaize is based on #Daihatsu Rocky which premiered at the 2019 Tokyo Motor Show this month pic.twitter.com/YtHlv7YOfP

— CarIndia (@CARIndia) October 28, 2019