Компания Hyundai презентовала водородный грузовик

Данный автомобиль — мощный полуприцеп восьмого класса, передвигающийся на водороде.

Hyundai создал грузовик — концепткар HDC-6 Neptune, чтобы подчеркнуть, что компания "исследует возможности" на рынке коммерческого транспорта в США.

Помимо экологической силовой установки, грузовик отличается уникальным дизайном в стиле ар-деко.

Компания выбрала его, вдохновившись экстерьером обтекаемых железнодорожных поездов, производимых в 1930-ых годах.

Особенно Hyundai отметил проекты мастера промышленного дизайна Генри Дрейфус, который создавал действительно красивые поезда для Центральной железной дороги Нью-Йорка.

В передней части полуприцепа особенно выделяется ветровое стекло огромных размеров. Создаётся впечатление, что оно впадает в кабину. Полуавтомат также получил цифровые боковые зеркала, которые выводят изображение на уникальную рамку в интерьере грузовика.

Стиль ар-деко разработан не только лишь для внешнего вида автомобиля, функциональной решёткой являются нижние ребристые секции. Более того, есть скрытые, интересно выдвигающиеся, ступеньки для подъема в салон грузовика.

Hyundai пока не рассказал о технических характеристиках своей новой разработки, однако уже завтра должна состояться пресс-конференция.

"Топливные элементы идеально подходят для тяжелых грузовиков и больших расстояний пробега благодаря большому диапазону пробега, большей полезной нагрузке, меньшему времени заправки и в конечном итоге более низким затратам", - заявляет компания.