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Компания Waymo запустила первые беспилотные такси

Компания Waymo запустила первые беспилотные такси
19:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Генеральный директор Waymo Джон Крафчик сказал, что компания в настоящее время предлагает клиентам поездки "только для пассажиров" в Фениксе, штат Аризона.

Waymo, подразделение Alphabet Inc, начало предлагать полностью автоматизированные поездки без обслуживающего персонала для нескольких сотен привилегированных пользователе службы роботизированного такси в Фениксе, подтвердил Крафчик в воскресенье на обеде с журналистами перед конференцией в Детройт. 

Он не сказал, когда или как быстро Waymo будет расширять услуги "только для пассажиров". По его словам, клиенты, подписавшиеся на полностью автоматизированное обслуживание, приняли соглашение о неразглашении.

По словам Крафчика, Waymo продолжает искать новые способы продажи своих технологий, помимо услуг роботизированного такси. 

Компания тестирует своего так называемого автоматизированного водителя на грузовиках Peterbilt и планирует расширить применение этой технологии в сфере грузовых перевозок и коммерческой доставки в рамках проекта, известного как "Хаски".

В Waymo заявили, что тестируют свою систему на грузовиках в Мичигане, Аризоне и Грузии. Однако он добавил, что действующее законодательство не допускает эксплуатацию тяжелых грузовиков без водителя.

Ранее Waymo объявила о подписании соглашения о разработке автономных транспортных средств и услуг с Renault и его японским партнером Nissan, и планирует использовать минивэны, сделанный Fiat Chrysler, а также кроссоверы Jaguar i-Pace в своих робо-такси.

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По словам Крафчика, одной из проблем, с которой сталкивается индустрия автоматизированных транспортных средств, является путаница в терминах, используемых для описания технологии. Tesla продает систему под названием "Автопилот", которая требует, чтобы водитель оставался готовым взять автомобиль под контроль.

Федеральные регуляторы безопасности расследуют недавние аварии со смертельным исходом с участием транспортных средств на автопилоте. Другие автопроизводители предлагают системы, которые частично автоматизируют транспортное средство во время движения по шоссе и описывают их различными терминами.

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Автомобили, Беспилотные автомобили, Waymo, Калифорни.
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