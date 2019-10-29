Hyundai готовит обновленный хэтчбек Veloster N (Видео)

На выставке Ассоциации специализированного оборудования 2019 года в Лас-Вегасе компания Hyundai покажет еще более привлекательный вариант своего хэтчбека.

Внешние усовершенствования модели включают множество деталей от KWA, включая агрессивное заднее крыло, изготовленный на заказ капот и контрастные оранжевые акценты на капоте, боковых порогах и крышках наружных зеркал.

Внутри "горячего" концепт-кара можно обнаружить кресла Sabelt, отделку алькантарой, алюминиевую ручку переключения передач, красную кнопку запуска двигателя.

Силовая установка не подвергалась глобальным доработкам: под капотом автомобиля установлен 2,0-литровый 4-цилиндровый турбомотор, отдача которого, вероятно, составляет те же 275 л.с., что и у серийного Veloster N с пакетом Performance. Вместо этого, особое внимание уделили устойчивости в поворотах и тормозам.

Veloster N Performance Concept, получил пружины H & R, передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости от Daewon Steel, дополнительное крепление шасси от WIF и 19-дюймовые диски OZ с резиной Pirelli P-Zero Corsa.