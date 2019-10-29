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Назвали первый город, где внесут запрет на пользование мотоциклом

Назвали первый город, где внесут запрет на пользование мотоциклом
22:28 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: pixabay.com

Бельгийское правительство уже рассматривает возможность закрыть для некоторых районов Брюсселя въезд на мотоциклах.

В первую очередь запрет произойдет из-за парниковых газов и мелкодисперсной пыли, которые появятся в атмосфере города в следующем году, поэтому все углубляется в экологическую почву. Их объемы рассчитывает агентство Brussels Environment. По итогу исследования будет выяснено, какие районы Брюсселя лучше закрыть от мотоциклистов.

Исследование во Франции показало, что мотоциклы выбрасывают в одиннадцать раз больше вредного угарного газа и в шесть раз больше окислов азота, чем автомобили. Это происходит из-за отставания в экологическом классе.

На данный момент автопроизводители стараются подгонять свои автомобили под стандарты евро-6, в то время как двухколесный транспорт только-только начал переходить на евро-5, который начнет действовать для мотоциклов только со следующего года. 

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Исследования для Брюсселя показали, что мототехника занимает 6% от общего объема CO2, 0,2% окислов азота и 0,4% мелкодисперсной пыли. Пока неизвестно, какое решение примет правительство столицы Бельгии.

При этом нигде не было сказано, учли ли законотворцы факт того, что при движении по одному и тому же городскому маршруту двигатель мотоцикла работает в разы меньшее время, чем мотор автомобиля.  

Это происходит потому, что мотоцикл всегда находится в движении, а не стоит в пробках.

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Авто, Новинки, Мотоцикл, Страны, Запрет на мотоциклы.
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