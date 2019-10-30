В Индии компания Suzuki выпустила кроссовер стоимостью 5 300 долларов

Маленький кроссовер с "кофейным" названием построен на модульной платформе Heartect нового поколения.

В Индии начались продажи нового субкомпактного кроссовера Suzuki S-Presso, который обещает отодвинуть на вторые места лидеров своего сегмента. Дело в том, что его цена составляет всего 5 300 долларов.

Базой стал концепт Suzuki Future S. Длина этой новинки составляет 3565 мм, ширина – 1530 мм, а высота – 1546. Кажется, он немного узкий для своей высоты. Дорожный просвет равняется 180 мм.

Дизайн S-Presso нельзя назвать красивым, но, возможно, в Индии совсем другие вкусы. Радиаторная решетка напоминает нам Suzuki Jimny нового поколения. Стандартными являются 14-дюймовые колесные диски. Они на наш взгляд слишком маленькие для такого автомобиля.

Салон такой же спорный, как и дизайн кузова. А вот отделка порадовала – она выглядит достаточно качественной. В базовой комплектации есть подушка безопасности водителя, задний парктроник и ABS. В дорогих комплектациях есть цифровая приборная панель. Высокая крыша и большая площадь стекла создают впечатление, что салон просторный.

Под капотом находится трехцилиндровый 1,0 л бензиновый двигатель мощностью 68 л.с. и 90 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач (в качестве опции доступен 5-ступенчатый "автомат").

В базе Suzuki S-Presso стоит от 5 300 долларов. И хотя внешне он может не сильно нравится, зато у него есть много достоинств (вместительный салон, хорошее оборудование, легок в управлении, достаточно мощный для этого сегмента мотор, низкий расход топлива). Надеемся, что когда-нибудь эта модель появится и в Украине.