Скачать
Среда, 30.10.2019
Израиль закрыл свое посольство в Украине: названа причина
Израиль закрыл свое посольство в Украине: названа причина
В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
Ковалев: Альварес очень рискует, и я это уважаю
Ковалев: Альварес очень рискует, и я это уважаю
Бойфренд актрисы Дженны Дуан довел ее до слез: причина
Бойфренд актрисы Дженны Дуан довел ее до слез: причина

В Индии компания Suzuki выпустила кроссовер стоимостью 5 300 долларов

Смотрите фото (4)
В Индии компания Suzuki выпустила кроссовер стоимостью 5 300 долларов
11:13 Сегодня Телеграф autonews.ua Фото: autonews.ua

Маленький кроссовер с "кофейным" названием построен на модульной платформе Heartect нового поколения.

В Индии начались продажи нового субкомпактного кроссовера Suzuki S-Presso, который обещает отодвинуть на вторые места лидеров своего сегмента. Дело в том, что его цена составляет всего 5 300 долларов.

Базой стал концепт Suzuki Future S. Длина этой новинки составляет 3565 мм, ширина – 1530 мм, а высота – 1546. Кажется, он немного узкий для своей высоты. Дорожный просвет равняется 180 мм.

Дизайн S-Presso нельзя назвать красивым, но, возможно, в Индии совсем другие вкусы. Радиаторная решетка напоминает нам Suzuki Jimny нового поколения. Стандартными являются 14-дюймовые колесные диски. Они на наш взгляд слишком маленькие для такого автомобиля.

Салон такой же спорный, как и дизайн кузова. А вот отделка порадовала – она выглядит достаточно качественной. В базовой комплектации есть подушка безопасности водителя, задний парктроник и ABS. В дорогих комплектациях есть цифровая приборная панель. Высокая крыша и большая площадь стекла создают впечатление, что салон просторный.

Hyundai готовит обновленный хэтчбек Veloster N (Видео)

Под капотом находится трехцилиндровый 1,0 л бензиновый двигатель мощностью 68 л.с. и 90 Нм крутящего момента. Он работает вместе с 5-ступенчатой механической коробкой передач (в качестве опции доступен 5-ступенчатый "автомат").

В базе Suzuki S-Presso стоит от 5 300 долларов. И хотя внешне он может не сильно нравится, зато у него есть много достоинств (вместительный салон, хорошее оборудование, легок в управлении, достаточно мощный для этого сегмента мотор, низкий расход топлива). Надеемся, что когда-нибудь эта модель появится и в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Suzuki, Автомобили, Авто, Кроссовер, Новые кроссоверы, Компания Suzuki.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
03 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
04 Медики назвали 3 опасных последствия привычки пить кофе
05 Врачи назвали самый опасный продукт для здоровья сердца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом украинского народа
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом
Сутки на Донбассе: оккупанты не прекращают обстрелов украинских военных
ООС: Боевики не прекращают обстрелов украинских военных
Фальшивые деньги: как распознать и что делать дальше
Фальшивые деньги: как распознать и что делать дальше
Хэллоуин 2019: история и традиции этого праздника
Хэллоуин 2019: история и традиции этого праздника
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь