BMW M340i xDrive получит спецверсию First Edition (Фото)

340 седанов и универсалов BMW M340i xDrive First Edition получат только некоторые рынки.

Новый BMW M340i xDrive Touring 2020 модельного года присоединяется к седану, который прибудет на мировые рынки в ноябре. Оба разделят 3,0-литровый турбомотор на 374 лошадиных силы и получат отделку First Edition, эксклюзивную для некоторых рынков, ограниченную 340 экземплярами.

First Edition получает от BMW индивидуальную темно-серую металлическую краску, глянцевую отделку Shadowline и 19-дюймовые колеса от M-подразделения. Внутри они полностью отделаны кожей BMW Individual Merino из синего и серебристого фьорда и дополнены отделкой BMW Individual из глянцевого алюминия, покрытой кожей приборной панелью BMW Individual, ремнями безопасности M и пронумерованными значками.

На универсале Touring, который оснащен постоянным полным приводом, будут те же "вкусности", что и в серийном четырехдверном автомобиле. Будучи самой мощной новой серией до появления M3, модель получает полностью светодиодное наружное освещение, 18-дюймовые колеса, спортивную подвеску M с бесступенчатым демпфированием и функцию ограничения сжатия сзади, спортивные тормоза M Sport, M Sport электронный задний дифференциал, переменное рулевое управление и выхлоп M Sport.

В настоящее время единственным более мощным универсалом на базе BMW 3-Series является Alpina B3 с 456-сильным мотором с двойным турбонаддувом и крутящим моментом 516 Нм, который также доступен не для всех рынков.