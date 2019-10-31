Кроссоверу Mazda CX-9 добавят мощности

Производитель не стал кардинально менять внешность кроссовера, однако все выполненные доработки положительно сказались на конкурентоспособности авто.

Японский кроссовер Mazda CX-9 2020 после недавнего обновления получил целый список новых функций, которые выгодно выделили его среди других трехрядных кроссоверов.

Первое, на что стоит обратить внимание, - прирост крутящего момента.

Так, новинка теперь оснащается 2,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 250 л.с. с крутящим моментом 433 Нм вместо 420 Нм.

Еще одно нововведение - кнопка помощи при езде по бездорожью, которая заняла место кнопки контроля тяги. Эта функция в нужный момент поможет авто восстановить сцепление с дорогой при движении по пересеченной местности.

Производитель также расширил перечень стандартного оборудования для Mazda CX-9: новые кроссоверы получают передние сиденья с подогревом, электропривод водительского кресла, зеркала заднего вида с обогревом, "дворники", реагирующие на датчики дождя, и автоматический дальний свет.

Кроме этого, уже в "базе" покупатель может рассчитывать на полный набор систем безопасности i-Activsense. В него входят, к примеру, адаптивный круиз-контроль, ассистент контроля полосы движения и др. Брелок здесь сменил свой дизайн на актуальный, а для версий Touring и Grand Touring под заказ доступны капитанские кресла второго ряда.

По данным профильных СМИ, базовый кроссовер в версии "Sport" с передним приводом будет стоить 34 835 долларов. Это на 1 510 долларов дороже прошлогоднего прайса.

А вот за топовый Mazda CX-9 придется выложить уже 47 160 долларов. На рынок новинка от Mazda выйдет осенью 2019-го.