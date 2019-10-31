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Кроссоверу Mazda CX-9 добавят мощности

Кроссоверу Mazda CX-9 добавят мощности
12:01 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Производитель не стал кардинально менять внешность кроссовера, однако все выполненные доработки положительно сказались на конкурентоспособности авто.

Японский кроссовер Mazda CX-9 2020 после недавнего обновления получил целый список новых функций, которые выгодно выделили его среди других трехрядных кроссоверов. 

Первое, на что стоит обратить внимание, - прирост крутящего момента. 

Так, новинка теперь оснащается 2,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 250 л.с. с крутящим моментом 433 Нм вместо 420 Нм. 

Еще одно нововведение - кнопка помощи при езде по бездорожью, которая заняла место кнопки контроля тяги. Эта функция в нужный момент поможет авто восстановить сцепление с дорогой при движении по пересеченной местности. 

Производитель также расширил перечень стандартного оборудования для Mazda CX-9: новые кроссоверы получают передние сиденья с подогревом, электропривод водительского кресла, зеркала заднего вида с обогревом, "дворники", реагирующие на датчики дождя, и автоматический дальний свет.

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Кроме этого, уже в "базе" покупатель может рассчитывать на полный набор систем безопасности i-Activsense. В него входят, к примеру, адаптивный круиз-контроль, ассистент контроля полосы движения и др. Брелок здесь сменил свой дизайн на актуальный, а для версий Touring и Grand Touring под заказ доступны капитанские кресла второго ряда.

По данным профильных СМИ, базовый кроссовер в версии "Sport" с передним приводом будет стоить 34 835 долларов. Это на 1 510 долларов дороже прошлогоднего прайса.

А вот за топовый Mazda CX-9 придется выложить уже 47 160 долларов. На рынок новинка от Mazda выйдет осенью 2019-го.

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Автомобили, Авто, Мощность, Турбомотор, Mazda CX-9, Кроссовер Mazda CX-9.
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