Начались продажи пикапа совместной разработки Changan и Peugeot

На сегодняшний день пикапы очень популярны в Китае, поэтому за кузов отвечал китайский бренд.

Накануне на авторынке Китая в продажу поступил новый автомобиль – им стал пикап Pegaut F70, который является совместной разработкой французской компании Peugeot и китайской Changan.

Салон оформлен в духе последних разработок Peugeot – стоит отметить фирменный руль, расположение приборов на центральной панели и большой экран мультимедийного комплекса.

Новинка получает целый ряд электронных помощников – круиз-контроль, датчики давления в шинах, систему контроля полосы движения.

Под капотом Pegaut F70 установили двигатели, разработанные компанией Isuzu. В моторной гамме будут присутствовать два дизельных и один бензиновый мотор.

Дизельные силовые агрегаты будут иметь объем 1,9 и 2,5 литра с отдачей 129 и 150 л.с. соответственно. Бензиновый мотор будет иметь объем 2,4 литра. Работать силовые установки будут с МКПП или АКПП в зависимости от выбранной комплектации.

Стоимость новинки в Китае начинается с отметки в 99 000 юаней.