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Спустя 40 лет угнанный Chevrolet Corvette нашли в США

Спустя 40 лет угнанный Chevrolet Corvette нашли в США
16:55 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

В США владелец Chevrolet Corvette C3 1981 года выпуска на собственном примере ощутит справедливость простого житейского закона.

Его новенький спорткар угнали сразу же после покупки, и долгие 38 лет американец ничего не знал о судьбе своего "железного коня".

Брошенный автомобиль нашелся в соседнем городе Ливония, что в штате Мичиган. О купе стражам порядка сообщили местные жители. В полицейском участке попытались "пробить" владельца спорткара по VIN-номеру, однако компьютерная база упорно выдавала ошибку.

Приглашенный криминалист выяснил, что основная табличка с VIN-номером авто была подделана, однако на кузове все-таки сохранился оригинальный дополнительный код. С его помощью полицейские узнали, что в 1981 году этот Corvette совсем новым угнали в городке Понтиак.

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За все это время угнанное купе проехало около 17 700 километров, сохранив при этом хорошее техническое состояние и внешний вид. Сейчас полицейские пытаются отыскать первого владельца Chevrolet Corvette. 

Однако, если американец в свое время получил за угнанное авто страховку, то найденный "Корвет" перейдет в собственность страховой компании.

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Автомобиль, Авто, Новинка, Chevrolet Corvette.
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