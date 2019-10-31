Спустя 40 лет угнанный Chevrolet Corvette нашли в США

В США владелец Chevrolet Corvette C3 1981 года выпуска на собственном примере ощутит справедливость простого житейского закона.

Его новенький спорткар угнали сразу же после покупки, и долгие 38 лет американец ничего не знал о судьбе своего "железного коня".

Брошенный автомобиль нашелся в соседнем городе Ливония, что в штате Мичиган. О купе стражам порядка сообщили местные жители. В полицейском участке попытались "пробить" владельца спорткара по VIN-номеру, однако компьютерная база упорно выдавала ошибку.

Приглашенный криминалист выяснил, что основная табличка с VIN-номером авто была подделана, однако на кузове все-таки сохранился оригинальный дополнительный код. С его помощью полицейские узнали, что в 1981 году этот Corvette совсем новым угнали в городке Понтиак.

За все это время угнанное купе проехало около 17 700 километров, сохранив при этом хорошее техническое состояние и внешний вид. Сейчас полицейские пытаются отыскать первого владельца Chevrolet Corvette.

Однако, если американец в свое время получил за угнанное авто страховку, то найденный "Корвет" перейдет в собственность страховой компании.