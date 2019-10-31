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Как справиться с запотеванием стекол в автомобиле: несколько практичных советов

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Как справиться с запотеванием стекол в автомобиле: несколько практичных советов
17:54 Сегодня Телеграф promoidom.com Фото: pixabay.com

Существуют разные методики борьбы с запотевшими стеклами. Но далеко не все они одинаково эффективны.

  • 1

    Настроить климатическую систему

    Если в автомобиле на стеклах стал появляться конденсат и более того, стекла стали запотевать изнутри, то первое что следует сделать – это проверить настройки климатической системы. Не забываем про использование обдува стекол, направляем дефлекторы вентиляторов в нужную сторону. Если климатическая система не справляется с запотеванием быстро, то есть повод проверить салонный фильтр. Очень часто бывает так, что вся система плохо работает только из-за его загрязнения или же по причине того, что фильтр впитал много влаги.

  • 2

    Проверить вентиляцию

    Практика показывает, что очень часто проблемы с конденсатом в автомобиле появляются из-за неисправности, чрезмерного загрязнения или повреждения системы вентиляции салона. Например, повредить вентиляцию могут во время кузовного ремонта. Также, вентиляция может оказаться чем-то заблокированной, например, каким-то вещами в салоне или багажнике авто.

    В рамках данной проверки, стоит также оценить состояние сливных отверстий системы кондиционирования воздуха. Не лишним будет проверить и систему охлаждения двигателя, ее неисправность часто становится причиной образования конденсата на стеклах без какой-либо очевидной на то причины.

  • 3

    Народные и магазинные средства 

    Конечно же для борьбы с конденсатом на стеклах можно использовать самые разные «народные» и магазинные средства. Выбор и того, и другого на сегодняшний день невероятно широк. В магазинах в первую очередь следует обратить внимание на специальные салфетки, а также спреи и аэрозоли, которые наносятся на стекло для защиты от запотевания. Действуют препараты такого рода очень просто – на стекле появляется пленка, которая не позволяет воде задерживаться.

    Защитное средство для стекла можно приготовить и самостоятельно. Для этого нужно смешать 1 часть глицерина и 10 частей спирта. Получившийся «сироп» наносится на стекло точно также, как магазинное средство.

  • 4

    Удалить лишнюю влагу из салона

    Не стоит забывать о том, что влага в салоне также является причиной образования конденсата на окнах. В первую очередь все это касается осенне-зимнего периода, когда на ковриках и на полу остается вода, занесенная снаружи или снег, который начинает постепенно таять. Если не хочется иметь лишних пробоем с конденсатом, то от перечисленных вещей рекомендуется сразу же избавляться.

    Примечание: существует один весьма действенный «народный» способ, который позволит удалить излишки влаги в салоне автомобиля. Нужно установить емкость с кошачьим наполнителем и оставить ее в салоне хотя бы на одну ночь. Наполнитель впитает в себя значительную часть влаги из воздуха.

  • 5

    Использовать пленку

    Одним из самых кардинальных способов борьбы с конденсатом на стеклах является использование специальной пленки, которой покрывается все стекло. Это точно такая же пленка, которая используется для защиты от влаги и конденсата мотоциклетных шлемов. Наносится точно также, как и тонирующая. Единственный нюанс заключается в том, что данную операцию лучше доверить профессионалам.

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Автомобиль, Водитель, Авто, Запотевшие окна.
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