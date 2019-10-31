Как справиться с запотеванием стекол в автомобиле: несколько практичных советов

1 Настроить климатическую систему Если в автомобиле на стеклах стал появляться конденсат и более того, стекла стали запотевать изнутри, то первое что следует сделать – это проверить настройки климатической системы. Не забываем про использование обдува стекол, направляем дефлекторы вентиляторов в нужную сторону. Если климатическая система не справляется с запотеванием быстро, то есть повод проверить салонный фильтр. Очень часто бывает так, что вся система плохо работает только из-за его загрязнения или же по причине того, что фильтр впитал много влаги.

2 Проверить вентиляцию Практика показывает, что очень часто проблемы с конденсатом в автомобиле появляются из-за неисправности, чрезмерного загрязнения или повреждения системы вентиляции салона. Например, повредить вентиляцию могут во время кузовного ремонта. Также, вентиляция может оказаться чем-то заблокированной, например, каким-то вещами в салоне или багажнике авто. В рамках данной проверки, стоит также оценить состояние сливных отверстий системы кондиционирования воздуха. Не лишним будет проверить и систему охлаждения двигателя, ее неисправность часто становится причиной образования конденсата на стеклах без какой-либо очевидной на то причины.

3 Народные и магазинные средства Конечно же для борьбы с конденсатом на стеклах можно использовать самые разные «народные» и магазинные средства. Выбор и того, и другого на сегодняшний день невероятно широк. В магазинах в первую очередь следует обратить внимание на специальные салфетки, а также спреи и аэрозоли, которые наносятся на стекло для защиты от запотевания. Действуют препараты такого рода очень просто – на стекле появляется пленка, которая не позволяет воде задерживаться. Защитное средство для стекла можно приготовить и самостоятельно. Для этого нужно смешать 1 часть глицерина и 10 частей спирта. Получившийся «сироп» наносится на стекло точно также, как магазинное средство.

4 Удалить лишнюю влагу из салона Не стоит забывать о том, что влага в салоне также является причиной образования конденсата на окнах. В первую очередь все это касается осенне-зимнего периода, когда на ковриках и на полу остается вода, занесенная снаружи или снег, который начинает постепенно таять. Если не хочется иметь лишних пробоем с конденсатом, то от перечисленных вещей рекомендуется сразу же избавляться. Примечание: существует один весьма действенный «народный» способ, который позволит удалить излишки влаги в салоне автомобиля. Нужно установить емкость с кошачьим наполнителем и оставить ее в салоне хотя бы на одну ночь. Наполнитель впитает в себя значительную часть влаги из воздуха.