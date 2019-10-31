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Директор Polestar обещает появление еще одной модели

Директор Polestar обещает появление еще одной модели
19:07 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Polestar открыла большой завод в Чэнду, на производственных мощностях которого будет производится плагин-гибридный автомобиль Polestar 1 мощностью 619 л.сил.

В год будет собираться 500 экземпляров новинки - производство запланировано до 2023 года. Автомобиль стоит 155 000 долларов и предлагает запас хода на электричестве размером 126 километров.

Polestar 1 является лишь первым автомобилем шведского автопроизводителя, который совсем недавно являлся подразделением компании Volvo. В то время как производство электромобиля Polestar 2 начнется на заводе Polestar в Лукиа, Китай, в начале 2020 года, генеральный директор Polestar Томас Ингенлат обещает появление еще одной перспективной модели в будущем.

Скорее всего, ей окажется электромобиль, производство которого по слухам будет организовано на новом заводе компании в Чэнду, Китай.

Выступая перед группой журналистов на презентации Polestar 1 в Сан-Франциско (США), господин Ингенлат ответил на вопрос о новых автомобилях бренда, заявив: "Мы сейчас активно занимаемся этим вопросом. Наши новые модели будут совершенно новыми автомобилями во всех смыслах".

Господин Ингенлат отдельно отметил: "Мы не всегда будем создавать спортивные авто - все зависит от того, что нам нравится будет в тот или иной момент".

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После презентаций Polestar 1 и Polestar 2, шведская компания обещает третий автомобиль - это будет полностью электрический кроссовер-купе, который получит обозначение Polestar 3, дебютирует он в 2021 году, за ним последуют Polestar 4 и Polestar 5 вскоре после этого.

До сих пор нет информации о четвертой и пятой модели Polestar.

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Автомобиль, Авто, Фото, Новинки, Polestar, Женевский автосалон 2019, Polestar 2.
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