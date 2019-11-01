Рассекая волны на DeLorian: на аукционе засветилось эпичное плавсредство (Видео)

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Пятница, 01.11.2019
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03:15 Сегодня Телеграф car.ru Фото: Скриншот

На аукционе засветился плавающий ДеЛориан.

Судно на воздушной подушке в виде DeLorean DMC-12 выставлено на торги в аукционном доме. Последняя сделанная ставка равна 6 666 долларам.

За эту цену предлагается приобрести самоотверженную работу одного человека на протяжении пяти лет и, возможно, самый драматический способов езды по воде. Житель Сан-Франциско Мэтт Рисе создал DeLorean, используя чертежи из популярного комплекта дизайна UH-13PT.

Пенопластовый корпус обеспечил плавучесть. Остальная часть построена из комбинации прессованной древесины и стекловолокна. Кузов в духе DeLorean соответствует масштабу оригинального автомобиля и оснащен рабочими фарами и дверьми в форме крыла чайки.

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Фасадный лакокрасочный материал имитирует матовый корпус из нержавеющей стали настоящего DeLorean, а юбка на воздушной подушке изготовлена из полупрозрачного материала. Это помогает развить иллюзию о том, что тело DeLorean "летит" без поддержки над водной гладью. 24-дюймовый тяговой вентилятор приводит машину в движение по воде. Его работу обеспечивает 2-цилиндровый мотор мощью в 23 л.с. Пусть это и не V6, как в оригинальном автомобиле, но расположен он также сзади.

Максимальная скорость судна составляет 31 милю в час (50 км/ч), которых явно не хватает для достижения каноничных 88 миль в час. Так что "назад в будущее" на такой машине вернуться не получится.

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Аукцион, DeLorean DMC-12, DeLorian, Воздушная подушка.
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