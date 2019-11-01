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Красиво жить не запретишь: Porsche представила 41-метровую яхту

Красиво жить не запретишь: Porsche представила 41-метровую яхту
15:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Компания Porsche провела презентацию созданной яхты для Королевских сил морского флота Сингапура.

Для тех, кому уже надоели спорткары, дочерняя компания немецкой марки FA Porsche представила роскошную яхту Royal Falcon One. 

Модель имеет длину в 41 метр и многоярусный дизайн в стиле катамарана. 

Яхта имеет три гостевые каюты на главной палубе, каюты люкс и VIP-люкс на верхней палубе, а также каюты для экипажа из 10 человек в двух внешних корпусах.

Интерьер Royal Falcon One выполнен в белых, серых и черных оттенках, а элементы дизайна имеют общие черты с суперкаром 911 и других моделях марки. 

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В движение яхта приводится двумя дизельными агрегатами, мощность каждого из которых составляет 2 300 лошадиных сил.

Royal Falcon One способна разгоняться до скорости в 35 узлом (65 километров в час).

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Porsche, Яхта, Автомобили, Авто, Новая яхта.
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