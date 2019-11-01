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Новый Porsche 911 обзавелся механической коробкой передач

Новый Porsche 911 обзавелся механической коробкой передач
18:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Американское подразделение Porsche открыло прием заказов на спорткары 911 с семиступенчатой механической коробкой.

До сих пор для модели нового поколения предлагался только восьмиступенчатый робот.

"Ручка" доступна для 450-сильных купе и кабриолетов в заднеприводном (Carrera S) и полноприводном (Carrera 4S) исполнениях.

Разницы в цене с роботизированными модификациями нет, при этом в стандартное оснащение спорткаров с МКП включены пакет Sport Chrono и самоблок вместо дифференциала с электронным управлением.

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Отказ от робота неизбежно сказался на динамике: если Carrera S с PDK и Sport Chrono развивает 100 км/ч за 3,5 секунды, а Carrera 4S – за 3,4 секунды, то в случае с механикой производитель обещает нам разгон до 60 миль в час (96 км/ч) "примерно за 4 секунды".

Более точные данные появятся, когда спорткары поступят в продажу. В случае с США это произойдет следующей весной.

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Автомобиль, Porsche, Авто, Новинка, Porsche 911.
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