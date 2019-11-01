Chevy перестанет выпускать некоторые версии купе Camaro 2020 года

В этом году дела у американского спортивного купе Chevrolet Camaro идут мягко говоря не очень удачно.

Продажи машины значительно упали, что привело к распространенным слухам о том, что в скором времени руководство бренда вообще решит отказаться от дальнейшего производства суперкара.

Мы узнали о том, что американский концерн GM, в состав которого входит компания Chevrolet, объявил о временной остановке продаж некоторых версий Camaro 2020 модельного года из-за проблем с выбросами.

Сообщается, что в рамках сервисной компании будет затронуто примерно 2 000 экземпляров Camaro 2020 модельного года, которые оснащены 3,6-литровым двигателем V6.

Проблема заключается в неисправном испарительном баллоне, собственно из-за которого и повышается количество уровня выбросов. Говорят, что проблема сейчас активно решается специалистами американской компании, но пока не будет найдено окончательное решение, "проблемные" транспортные средства не могут быть проданы.

Если дефект действительно существует, GM должна будет найти решение в достаточно короткий срок, прежде чем возобновить продажи.

Затронутые транспортные средства либо находятся на складах дилеров, либо находятся на пути к ним. Пока что нет данных о том, сколько же "косячных" автомобилей было продано. Предположительно, если проблема будет обнаружена, GM выдаст дальнейшие инструкции их владельцам.

Продажи Camaro снижаются уже несколько лет подряд, особенно сильно на это повлияло обновление модели, которое было представлено в 2018 году.

Американский бренд быстро исправил свою ошибку и представил еще одно обновление для спортивного авто, но продажи пока не восстановились до прежнего уровня.