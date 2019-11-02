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Mercedes-Benz представит люксовый минивэн V-Class Elite уже в этом месяце

Mercedes-Benz представит люксовый минивэн V-Class Elite уже в этом месяце
11:10 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

Немецкая корпорация Mercedes-Benz может показать премиальную вариацию минивэна V-Class с обозначением Elite уже 7 ноября текущего года.

По предположениям, основой для флагманской модификации Mercedes-Benz V-Class Elite послужит обновленная модель V-Class, которую показали в начале этого года. Новинка может получить колесную базу в 5140 мм.

По словам источника, экстерьера нового V-Класс коснутся изменения. Машина обзаведется новыми фарами, иными бамперами и другой радиаторной решеткой.

Относительно интерьера нового V-Class Elite, то предполагается, что производитель к тому же переделает приборную панель, появится экран мультимедийного комплекса, а вентиляционные отверстия будут оформлены в стиле новых моделей Mercedes-Benz.

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Число посадочных мест "люксовой" версии минивэана пока не раскрывается. В то же время салон новой модели будет более удобным и комфортным, чем у нынешней версии Exclusive.

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Автомобиль, Авто, Новинки, Mercedes-Benz, V-Class Elite, Mercedes-Benz V-Class Elite.
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