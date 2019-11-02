Alfa Romeo откажется от производства спорткаров

Еще в 2018-м Alfa Romeo была обнародована "дорожная карта" собственного модельного ряда до 2022-го.

Там можно было увидеть два незнакомых спорткара под наименованиями GTV и 8C. Однако, согласно свежей информации, начальство бренда приняло решение изменить свои планы.

Как агентству Automobile Magazine рассказал исполнительный директор FCA Майк Мэнли, итальянская марка намерена существенное уменьшить свой модельный ряд, чтобы оптимизировать траты. В ее линейке останутся лишь доходные автомобили, к которым можно отнести представителей сегмента SUV, а вот от нишевые – спортивные – машины собираются перестать выпускать.

К финансовому отчету FCA за третий квартал была прикреплена новая вариацию «дорожной карты». В ней сообщается, что Alfa Romeo оставит седан Giulia и кроссовер Stelvio, причем бренд отказался от практически утвержденного выпуска версий обеих моделей с длинной базой. Они будут обновлены не ранее 2021-го.

А две новинки, которые появились в карте, это вновь кроссоверы. Один из них, видимо, является массовой вариацией концептуальной модели Tonale, которая появится в 2020-м и позже обзаведется гибридной версией.

Второй же кроссовер будет оснащен лишь электродвигателем.