Обновленный Renault Duster не способен спасти детей при столкновении

Renault Duster второй генерации при фронтальном ударе защищает водителя и пассажира на четыре звезды из пяти, а детей - только на две звезды.

Такие оценки вынесли пользующемуся спросом паркетнику по результатам проверки специалисты Latin NCAP. При фронтальном ударе Duster показал приемлемый результат. Но силовая структура кузова осталось со своей целостностью на пределе прочности.

А при проверке бокового столкновения структура кузова ужасно изменилась, манекен-водитель получил не критичный, но высокий урон в районе торса. Головы манекена-ребенка и манекена-младенца контактировали с элементами салона, что неверно. Система курсовой устойчивости (ESP) прошла испытания без нареканий.

Независимая программа тестов Latin NCAP разработана в 2014 году с целью информировать клиентов о безопасности машины продающихся в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

Она создана на основе протоколов европейской программы Euro NCAP, применявшихся до 2008 года.

Фронтальный удар проводят на скоростном режиме 64 км/ч - о деформируемый барьер с 40- % перекрытием передней проекции авто.