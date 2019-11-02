Только так: BMW M-серии будут всегда заднеприводными

Вторая серия BMW вносит сумятицу в ориентирование между моделями.

Это хорошо, так как немецкий концерн уже всех запутал разными платформами для одной и той же модели.

Так, минивэны 2-й серии Active Tourer и Gran Tourer базируются на переднеприводной платформе, как и новое Gran Coupe, а купе и кабриолет, что характерно, обладают задним приводом.

Модели M Performance, в свою очередь, а именно хетчбэк M135i и четырехдверное купе M235i, не являются полноценными заряженными "эмками", хотя и носят литеру М.

Глава М-подразделения BMW Маркус Флаш подчеркнул, что настоящие М-модификации не делают на переднеприводной "тележке" - только задний или полный привод. Таким образом, он еще раз разграничил M135i и M235i вкупе с кроссовером X2 M35i от заряженных версий.

Также BMW не планирует делать заряженных универсалов, считая, что они не будут пользоваться спросом.