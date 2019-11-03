Volkswagen анонсировал облик будущего электрического кроссовера

Volkswagen ID.4: представлен новый электрический кроссовер.

Предварительная презентация нового представителя электрического ID-семейства - кроссовера Volkswagen ID.4 - состоялась на специальном мероприятии в Китае. На опубликованных компанией фото кроссовер скрывается под яркой камуфляжной пленкой, но это не мешает рассмотреть в облике будущей серийной модели черты концепта ID Crozz, показанного в два года назад на автосалоне во Франкфурте.

В Китае серийное производство ID.4 начнется в конце 2020 года. Новинка станет одной из десяти плагин-гибридных и полностью электрических моделей, которые Volkswagen Group намерена предложить на местном рынке к концу следующего года, а уже к концу 2023-го в «китайской» линейке будет десять электромобилей на базе платформы MEB.

Помимо этого Volkswagen предложит несколько новых моделей с традиционными моторами внутреннего сгорания, в частности, компактный кроссовер Tacqua и большой минивэн Viloran. В целом с начала 2018 года бренды концерна выпустили в Китае 14 различных моделей. В Европе продажи Volkswagen ID.4 ожидаются в 2021 году.

В понедельник, 4 ноября, на заводе марки в Цвиккау начнется серийное производство первенца электрического семейства Volkswagen - хэтчбека ID.3. Для китайского рынка модель будут собирать на заводе совместного предприятия SAIC-Volkswagen.