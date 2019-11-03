Hyundai Kona: Новинка добралась до Украины

Hyundai Kona уже на украинском авторынке: подробности.

В ноябре в официальных дилерских центрах сети «Хюндай Мотор Украина» начнется прием предзаказов на новую модель - кроссовер В-класса Hyundai Kona. Модель собирают на заводе Hyundai Motor Company в Южной Корее.

Переднюю часть кроссовера украшает шестиугольная радиаторная решетка под названием Cascading Grille и многоуровневая оптика (сверху дневные ходовые огни, на «промежуточном» уровне - светодиодные фары головного света). У модели коротки свесы, развитые боковины, по-спортивному поднимающаяся к корме поясная линия и пластиковый обвес, защищающий кузов от повреждений во время поездок по бездорожью. На выбор предложено 11 цветов кузова и несколько вариантов окраски крыши.

В моторной линейке два бензиновых мотора. Базовый - 1.0-литровый трехцилиндровый T-GDI, мощность 120 л.с., максимальный крутящий момент - 172 Нм. В паре с ним трудится 6-ступенчатая механическая коробка передач. Время ускорения с места до 100 км/ч - 12 секунд, максимальная скорость - 181 км/ч. Второй - 1.6 литровый турбомотор T-GDI, выдающий 177 л.с. и 265 Нм. Агрегат, сопряженный с 7-ступенчатым «роботом», разгоняет кроссовер с места до 100 км/ч за 7.7 секунды. Максимальная скорость составляет 210 км/ч.

На украинском рынке Hyundai Kona доступен в четырех комплектациях. Базовая версия Express предлагается с системами активной безопасности (ABS, ESC, DBC, HAC), шестью подушками безопасности, 16-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, климат-контролем, системой антизапотевания лобового стекла, круиз-контролем, подогревом передних сидений и рулевого колеса, передними противотуманными фарами, кожаной отделкой руля и рычага КПП, электрорегулировкой и обогревом боковых зеркал, рейлингами, датчиками дождя и света, поддержкой Bluetooth и другими опциями. Стартовая цена - 541 300 грн.

В комплектации Dynamic дополнительно к оборудованию, доступному в версии Express, предлагаются 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, мультимедийная система с 7.0-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, а также приборная панель SuperVision, камера заднего вида и датчик давления в шинах Highline. В такой комплектации Hyundai Kona стоит от 614 800 грн.

В версии Elegance дополнительно к оборудованию, доступному в комплектации Dynamic, есть система автономного экстренного торможения и система удержания в полосе движения, адаптивный круиз-контроль, светодиодные фары головного света Dual LED с функцией подсветки поворота, кнопка запуска двигателя и интеллектуальный ключ, задние парктроники и беспроводная зарядка смартфона. Цены на эту комплектацию стартуют от 658 000 грн.

В топовой комплектации стоимостью от 737 500 грн. дополнительно к оборудованию, доступному в версии Elegance, предлагаются: электропривод сиденья водителя, мультимедийный комплекс с 8.0-дюймовым сенсорным монитором и навигацией, акустическая система Krell, «приборка» SuperVision с 4.2-дюймовым цветным экраном, задние светодиодные фонари, электропривод боковых зеркал заднего вида и передние парковочные радары.