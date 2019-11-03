Стало известно название нового кроссовера от Fisker

Fisker Ocean будущий электрический кроссовер.

Стартап-компания Fisker, основанная американо-датским автомобильным дизайнером и предпринимателем Хенриком Фискером, озвучила имя будущего электрического кроссовера - Ocean. Готовую к производству модель компания обещает показать 4 января 2020 года. На рынке Fisker Ocean сможет конкурировать с электрокроссовером Tesla Model Y, серийное производство которого начнется осенью 2020 года.

По словам разработчиков, Ocean - «самый экологичный автомобиль в мире», в котором используются натуральные и переработанные материалы. Как сообщалось ранее, новинка будет доступна исключительно «по гибкому плану аренды без необходимости заключения долгосрочного контракта». Заказать автомобиль можно будет через приложение на смартфоне. Тоже приложение будет использоваться и для заказа визитов в сервисные центры.

Окончательные цены, спецификации и характеристики Fisker Ocean обещают раскрыть 27 ноября этого года. Тогда же будет объявлен старт приема предзаказов. Испытания прототипа планируют начать до конца этого года, полномасштабное производство кроссовера начнется в конце 2021 года. Предварительно заявлялось, что ценник Fisker Ocean не превысит 40 тысяч долларов США.

Конкурент Tesla Model Y будет отличаться высоким дорожным просветом и современным утилитарным стилем, который сами авторы описывают, как «захватывающие штрихи дизайна, которые традиционно использовались в прошлом для суперкаров». У кроссовера расширенные колесные арки, узкие фары и хромированный декор, как в прошлогоднего концепта Fisker Emotion, представленного на выставке CES в Лас-Вегасе. Из отличительных черт в передней части кузова - радар на месте привычной радиаторной решетки и массивные воздухозаборники. Съемная секция крыши в стиле тарга со встроенной солнечной панелью открывается одним нажатием кнопки «без ущерба для прочной и безопасной структурной целостности вседорожника».

Известно, что кроссовер оснастят двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и литий-ионным аккумуляторным блоком емкостью 80 кВт•ч, который обеспечит запас хода около 480 км. Новинке обещан большой головной дисплей, интеллектуальный пользовательский интерфейс и лидирующий в своем классе просторный салон.

Также компания Хенрика Фискера разрабатывает твердотельные аккумуляторы, которые, по его словам, позволят будущим автомобилям всего за одну минуту получить заряд на 805 км пути.