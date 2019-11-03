Скачать
Воскресенье, 03.11.2019
Арест Дубневича, глава МИД Финляндии в Станице и другие главные новости Украины и мира 2 ноября
Арест Дубневича, глава МИД Финляндии в Станице и другие главные новости Украины и мира 2 ноября
СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
СМИ: Трамп питал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины
Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)
Сауль Альварес отправил Ковалева в глубокий нокаут (Видео)
Приметы и обряды на 3 ноября – Илларионов день
Приметы и обряды на 3 ноября – Илларионов день

Компания Indian представила бэггер с мощным мотором

Компания Indian представила бэггер с мощным мотором
08:22 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Новинка получила массивный передний обтекатель и весьма богатое оснащение.

Мотоцикл получил массивный передний обтекатель и топовое оснащение. 

Американцы из Indian Motorcycles представили абсолютно новый бэггер Challenger. Производитель отмечает, что новинка сочетает в себе комфорт для поездок на любые расстояния, а также самые современные технологии. 

Байк построен на раме из литого алюминия, а в его сердце установлен разработанный специально для модели 1769-кубовый V-образный мотор, выдающий 123 л. с. и 178 Нм крутящего момента. В паре с ним работает шестиступенчатая трансмиссия. 

Hyundai Kona: Новинка добралась до Украины

Аппарат получил перевернутую вилку и гидравлический регулируемый задний амортизатор FOX, радиальные тормоза Brembo, а также покрышки Metzeler Cruisetec. В перечень систем безопасности включены динамический трекшн-контроль, угловой ABS и блок управления Bosch IMU, работающий в связке с системой Smart Lean. Технология обеспечивает предварительный контроль поворотов и регулирует крутящий момент.

Мотоцикл оснащается мультимедийным комплексом Ride Command с 7-дюймовым тачскрином, Bluetooth и навигацией с пробками, светодиодной светотехникой, ветровиком с электрической регулировкой по высоте, электронным круиз-контролем, системой бесключевого запуска двигателя, эргономичным сиденьем, а также всепогодными пластмассовыми кофрами суммарным объемом 68 литров. Помимо этого, водитель сможет выбрать один из трех предустановленных режимов езды: стандарт, спорт и дождь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Автомобили, Техника, Авто, Компания Indian, Indian, Бэггер с мощным мотором.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И глазки будут здоровыми: несложные правила, как сохранить зрение
02 Возраст стилю не помеха: трендовые осенние образы для женщин постарше
03 Полезно всем сердечникам: веская причина ежедневно есть яблоки
04 Назван один из самых полезных фруктов для сердца
05 Редкая и впечатляющая находка: в Шотландии обнаружена белка-альбинос
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Синоптическое утешение к концу недели: прогноз погоды 3 ноября
Синоптическое утешение к концу недели
В Италии город Каммарата предлагает бесплатное жилье
В Италии город Каммарата предлагает бесплатное жилье
В Черновцах произошло возгорание автомобиля
В Черновцах произошло возгорание автомобиля
Какие витамины могут навредить здоровью?
Какие витамины могут навредить здоровью?
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь