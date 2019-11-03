Компания Indian представила бэггер с мощным мотором

Новинка получила массивный передний обтекатель и весьма богатое оснащение.

Мотоцикл получил массивный передний обтекатель и топовое оснащение.

Американцы из Indian Motorcycles представили абсолютно новый бэггер Challenger. Производитель отмечает, что новинка сочетает в себе комфорт для поездок на любые расстояния, а также самые современные технологии.

Байк построен на раме из литого алюминия, а в его сердце установлен разработанный специально для модели 1769-кубовый V-образный мотор, выдающий 123 л. с. и 178 Нм крутящего момента. В паре с ним работает шестиступенчатая трансмиссия.

Аппарат получил перевернутую вилку и гидравлический регулируемый задний амортизатор FOX, радиальные тормоза Brembo, а также покрышки Metzeler Cruisetec. В перечень систем безопасности включены динамический трекшн-контроль, угловой ABS и блок управления Bosch IMU, работающий в связке с системой Smart Lean. Технология обеспечивает предварительный контроль поворотов и регулирует крутящий момент.

Мотоцикл оснащается мультимедийным комплексом Ride Command с 7-дюймовым тачскрином, Bluetooth и навигацией с пробками, светодиодной светотехникой, ветровиком с электрической регулировкой по высоте, электронным круиз-контролем, системой бесключевого запуска двигателя, эргономичным сиденьем, а также всепогодными пластмассовыми кофрами суммарным объемом 68 литров. Помимо этого, водитель сможет выбрать один из трех предустановленных режимов езды: стандарт, спорт и дождь.